Аллегри – о критике: что ещё я должен сделать?

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над мадридским «Атлетико» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал, как относится к критическим замечаниям в свой адрес.

«Критика – не моя проблема. Это проблема тех, кто критикует. Что ещё я должен сделать? За пять лет мы выиграли четыре титула чемпионов Италии и близки к пятой победе, дважды выходили в финал Лиги чемпионов и четыре раза завоёвывали Кубок Италии.

Что ещё я могу сделать? Это им требуется помощь, а не мне. Критика может быть полезна в образовательных целях, и мне тоже бывает весело её послушать.

«Ювентус» — один из претендентов на победу в Лиге чемпионов. Если бы мы вылетели после такого представления, нам было бы нечего сказать», — цитирует итальянского специалиста Football Italia.