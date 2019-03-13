Гулиев: отыграть восемь очков отставания от «Зенита» реально

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев высказал мнение, что его команда до конца сезона может отыграть отставание от лидирующего «Зенита», который опережает красно-белых на восемь очков.

«Всё реально. Самое главное — брать свои очки и надеяться, что «Зенит» будет допускать осечки. Тем более впереди у нас очная встреча с питерцами, которую нужно обязательно выигрывать. Это будет очень важным шагом на пути к нашей цели. Следим за ними, они пока не теряют очки. Но впереди ещё достаточно матчей. Посмотрим, сумеют ли питерцы пройти так всю дистанцию. Однако в первую очередь нам нужно думать о своих результатах.

«Зенит», очевидно, выделяется на фоне остальных. Хотя бы по количеству набранных очков. Но по игре наиболее опасным мне кажется «Краснодар». Мы с ними совсем недавно играли и ощутили это на себе. Они сейчас очень неплохо выглядят. Посмотрим, что будет дальше", — цитируют «Известия» Гулиева.