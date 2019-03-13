Буффон поздравил «Ювентус» с выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, ныне защищающий цвета «Пари Сен-Жермен» в своём «инстаграме» поздравил экс-партнёров по команде с победой в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0) и выходом в четвертьфинал турнира.



«Поздравляю! Это невероятное и удивительное достижение! Аллегри – великий тренер», — говорится в сообщении Буффона.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб. В следующую стадию главного еврокубкового турнира также прошли «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Тоттенхэм Хотспур», «Аякс» и «Манчестер Сити». Оставшиеся две путёвки будут разыграны в матчах «Бавария» – «Ливерпуль» и «Барселона» – «Лион».

