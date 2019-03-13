Фоден стал самым юным автором гола «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден забил гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке», который состоялся в Манчестере и завершился победой «горожан» со счётом 7:0.



Хавбек вышел на замену на 64-й минуте, а уже спустя 14 минут поразил ворота немецкого клуба. Таким образом, Фоден возрасте 18 лет и 288 дней стал самым юным автором гола «горожан» за время выступлений в Лиге чемпионов. Также хавбек – самый молодой англичанин, забивший мяч в плей-офф самого престижного евротурнира, сообщает GracenoteLive.

Напомним, первый матч в Гельзенкирхене завершился победой английской команды со счётом 3:2. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Шальке» завершил выступление в соревновании.