Матюиди: Роналду — лучший игрок в мире, он добавляет нам веры в успех

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди поделился эмоциями от победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0) и выхода в четвертьфинал турнира.



«Это было невероятное выступление в исполнении каждого игрока, это особенный вечер. Мы счастливы выходу в четвертьфинал, но нам нельзя сбавлять обороты, дальше нужно лишь прибавлять. Ещё три недели назад все считали, что мы уже вылетели из Лиги чемпионов, поэтому нам нужно поступательно идти к цели, прежде чем думать о финале.



Думаю, нам всегда нужно играть так, как сегодня. Я счастлив в этом клубе, у нас очень сильная команда, а также лучший футболист в мире Криштиану Роналду. Он давал результат в прошлом году в «Реале», а теперь играет с нами, так что это лишь добавляет нам веры в успех», — цитирует Матюиди Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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