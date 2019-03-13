Фигу: СМИ пишут о Месси и Роналду, но забывают про Марегу

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу выразил недоумение недостаточным объёмом внимания в адрес нападающего «Порту» Муссы Мареги.



«Марега находится в потрясающей форме, и «Порту» добился невероятного достижения. Сейчас СМИ пишут о многих игроках вроде Мбаппе, Месси, Роналду или Салаха, но забывают упомянуть Муссу, который показал, что способен забивать со всех позиций.



Марега обладает отличным видением игры и техникой, также он хорош в верховой борьбе. Если он продолжит усердно трудиться, то сможет достичь уровня великих нападающих вроде Это’О или Дрогба», — цитирует Фигу A Bola со ссылкой на Orange Football Club.



Марега в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов отметился 6 голами и 2 результативными передачами в 7 матчах и помог команде одолеть «Рому» в 1/8 финала.

Роналду – лучший в ЛЧ! Сделал хет-трик и выбил «Атлетико» Потрясающий матч в Турине!