Кьеллини стал пятым игроком «Ювентуса», который провёл за клуб 500 матчей

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вышел в основном составе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Таким образом, 34-летний футболист провёл 500-ю игру за туринский клуб во всех турнирах. Кьеллини стал пятым игроком в истории «Ювентуса», который добрался до этого рубежа.



Ранее эту отметку в истории «Ювентуса» преодолели только четыре футболиста — Алессандро Дель Пьеро, Джанлуиджи Буффон, Гаэтано Ширеа и Джузеппе Фурино.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» разгромил на своём поле «Атлетико» со счётом 3:0. Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил мадридской команде со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.