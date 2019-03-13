«Реал» связался с агентом Икарди, клуб готов перебить предложение «Наполи»

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди привлёк внимание мадридского «Реала», сообщает AS со ссылкой на Tuttomercatoweb.



По информации источника, в начале этой недели представители «Королевского клуба» связались с женой и агентом аргентинского футболиста Вандой Нарой. В ходе предварительных переговоров «сливочные» выразили готовность перебить предложение «Наполи», который ранее предложил Икарди контракт с зарплатой € 9 млн в год плюс € 2 млн бонусов.



Напомним, в день, когда «Реал» связался с Нарой, было также объявлено о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.



Икарди уже долгое время не может договориться с «Интером» об условиях нового контракта. В феврале клуб лишил его капитанской повязки, после чего аргентинец перестал выходить на поле. Игрок утверждает, что испытывает проблемы с коленом.

«Наполи» предложил Икарди контракт с зарплатой € 9 млн в год