Алисон: Клопп относится к игрокам «Ливерпуля» как к своим сыновьям

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер рассказал, как главный тренер английской команды Юрген Клопп относится к своим подопечным. Бразильский футболист выступает за красных с лета прошлого года, когда за рекордную на тот момент сумму перешёл из «Ромы».



«Он прекрасный парень. Клопп очень хорош тем, как взаимодействует с людьми. Он относится к нам как к своим сыновьям, и для него все равны в команде, включая персонал. Это делает его особенным человеком для всех футболистов команды. Он много шутит, хотя когда наступает время работать, то становится серьёзным. Свою большую страсть к футболу он передаёт мне и моим партнёрам по команде во время матча, и это просто здорово», — приводит слова Алисона Sky Sports.

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