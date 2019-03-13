Фердинанд: Роналду — живой футбольный бог

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд поделился мыслями о выступлении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), в котором ему удалось оформить хет-трик.



«Он живой футбольный бог. То, что он вытворяет на поле, невероятно. Роналду уже побил все рекорды в Лиге чемпионов, которые только можно представить. Он уже сравнялся с Месси по количеству хет-триков.



Надо учитывать, что соперником «Ювентуса» был «Атлетико» – команда, известная сильнейшей обороной. Роналду забил им три гола! Перед решающим голом с пенальти он даже не выглядел взволнованным. Невероятно. Он словно сказал соперникам: «Это мой дом. Убирайтесь». Удивительно», — цитирует Фердинанда Daily Mail со ссылкой на BT Sport.

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