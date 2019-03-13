Кариус не получает в «Бешикташе» зарплату уже четыре месяца

Голкипер Лорис Кариус, который выступает за «Бешикташ» на правах аренды, не получает заработную плату уже на протяжении четырёх месяцев. Как сообщает Bild, 25-летний игрок готовится судиться с турецким клубом по поводу невыплаты денег.



Издание отмечает, что немецкий футболист ещё в феврале подал жалобу в ФИФА на «Бешикташ», заявив, что не получает зарплату уже четыре месяца. Турецкий клуб задолжал Кариусу уже более € 1 млн.



Отмечается, что вратарь потребовал от «Бешикташа» погасить долг в ближайшие 10 дней, однако данное требование не было выполнено, и теперь Кариус хочет, чтобы в этот вопрос вмешалась ФИФА.

Кариус перешёл в «Бешикташ» из «Ливерпуля» минувшим летом на правах аренды на два сезона. В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги немецкий вратарь принял участие в 21 матче, в четырёх из которых оставил ворота в неприкосновенности.