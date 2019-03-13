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Гвардиола: хочу, чтобы «Бавария» прошла «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

Гвардиола: хочу, чтобы «Бавария» прошла «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих предпочтениях в противостоянии «Баварии» и «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанский специалист работал в мюнхенском клубе с 2013 по 2016 год. При нём «Бавария» трижды доходила до полуфинала главного еврокубкового турнира.

«Я хочу, чтобы дальше прошла «Бавария». Я по-прежнему чувствую себя частью этого клуба. Я люблю Мюнхен и «Баварию». У меня там осталось много друзей», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Первый матч «Ливерпуля» с «Баварией», проходивший в Ливерпуле, завершился со счётом 0:0. Ответная встреча состоится сегодня, 13 марта, на стадионе «Альянц» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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