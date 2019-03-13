«Лион» хочет вернуть из «Реала» Бензема

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал, что летом прошлого года французский клуб хотел вернуть в команду нападающего «Реала» Карима Бензема. Форвард выступал за «Лион» с 2004 по 2009 год, и за пять сезонов он забил 66 мячей в 148 матчах



«У нас был разговор с Бензема по этому поводу, и он был открыт для возвращения. Но нам не удалось договориться по финансовой части. Было бы здорово, если бы он однажды к нам вернулся», — цитирует Оляса Tout le sport.

1 июля 2009 года Бензема перешёл в «Реал» за € 35 млн, подписав шестилетний контракт с зарплатой € 6,5 млн в год. За это время вместе с клубом форвард дважды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.