Марсело поможет «Лиону» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Барселоной»

Защитник «Лиона» Марсело поможет своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Как сообщает AFP, он успел восстановиться после травмы бедра, которую получил в игре чемпионата Франции со «Страсбуром» (2:2). «Лион» уже заявил Марсело на матч с сине-гранатовыми.



Матч «Барселона» — «Лион» состоится 13 марта. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнётся в 23:00 мск. Главным арбитром назначен поляк Шимон Марчиняк. Помогать ему на линии будут Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвёртый арбитр – Томаш Мусял. Видеоассистентами судьи назначены Павел Рачковски и Павел Гиль.



Напомним, что первая игра между «Лионом» и «Барселоной» завершилась ничьей со счётом 0:0.

Названы арбитры на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Лион»