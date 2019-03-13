«Наполи» поздравил «Ювентус» с выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Наполи» в своём официальном «твиттере» выступил с поздравлением в адрес «Ювентуса» в связи с выходом туринцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Накануне, 12 марта, бьянконери разгромили «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала со счётом 3:0.



«Поздравляем «Ювентус»! Отличное выступление», — говорится в сообщении неаполитанцев.



Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб. В следующую стадию главного еврокубкового турнира также прошли «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Тоттенхэм Хотспур», «Аякс» и «Манчестер Сити». Оставшиеся две путёвки будут разыграны в матчах «Бавария» – «Ливерпуль» и «Барселона» – «Лион».

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