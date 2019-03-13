«Тоттенхэм» хотел взять Бэйла в аренду и предпримет летом новую попытку

Руководство «Тоттенхэм Хоспур» год назад предпринимало попытку вернуть в свои ряды нападающего «Реала» Гарета Бэйла. Как сообщает Diario, лондонский клуб хотел взять валлийского футболиста в аренду, однако тогда сделка не состоялось.

Издание отмечает, что «Тоттенхэм» был готов взять на себя лишь часть заработной платы Бэйла, который зарабатывает в стане «Королевского клуба» € 12 млн в год. Ранее в СМИ сообщалось, что «Реал» заинтересован в приобретении у «шпор» Кристиана Эриксена и валлиец может быть включён в эту сделку.

Отмечается, что отношения между Бэйлом и Зинедиом Зиданом, который вернулся на пост главного тренера «Реала», не самые лучшие и это может сыграть роль в вопросе ухода форварда из мадридской команды уже летом.