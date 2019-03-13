Определились хозяева полей в первых полуфинальных матчах Кубка России

Сегодня, 13 марта, в Москве в Доме футбола состоялась жеребьёвка хозяев полей в первых матчах 1/2 финала Кубка России по футболу сезона-2018/19.

По её итогам стало известно, что 3-4 апреля «Локомотив» на своём поле примет «Ростов», а ответный матч состоится в Ростове-на-Дону в мае. Первый матч между «Уралом» и «Арсеналом» пройдёт в Екатеринбурге 3-4 апреля, а ответный поединок — в Туле в мае. Точные даты и время проведения обоих матчей станут известны позднее.

Победителем Кубка России сезона-2017/18 стал «Тосно», который в финальном матче, прошедшем в Волгограде, обыграл курский «Авангард» со счётом 2:1.

Сетку Кубка России по футболу сезона-2018/19 можно посмотреть на «Чемпионате».