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Мусаев: вложили душу в Игнатьева, а он рассказывает, какой должна быть зарплата

Фото: fckrasnodar.ru
Мусаев: вложили душу в Игнатьева, а он рассказывает, какой должна быть зарплата
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию с нападающим Иваном Игнатьевым.

«Завтра у нас важный день, мы добились исторического результата. Мы в 1/8 финала Лиги Европы, и у нас есть хорошие шансы, чтобы пройти дальше. Завтра будет полный стадион, мы ждём этой игры, нам не до каких-то слухов и разговоров.

Я скажу в последний раз, чтобы закрыть эту тему. Если вы говорите о новых контрактах, то с ними нет проблем. Проблема в том, что у Ивана Игнатьева, которого мы воспитывали семь лет и вкладывали в него душу, давали шансы, появились новые агенты, которые дали ему большие деньги. После этого он решил рассказать нам, какая у него должна быть зарплата и какие отступные. Это типичная история для российского футбола, которых было уже много и будет ещё больше, особенно в период лимита. Это нормально, но только не в футбольном клубе «Краснодар». Мы эту страницу перевернули, она нас уже не интересует. Мы думаем только о футболе и о том, как пройти дальше», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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И не готов к подписанию нового контракта, который ему предлагают.
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