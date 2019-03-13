Мусаев: вложили душу в Игнатьева, а он рассказывает, какой должна быть зарплата

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию с нападающим Иваном Игнатьевым.



«Завтра у нас важный день, мы добились исторического результата. Мы в 1/8 финала Лиги Европы, и у нас есть хорошие шансы, чтобы пройти дальше. Завтра будет полный стадион, мы ждём этой игры, нам не до каких-то слухов и разговоров.



Я скажу в последний раз, чтобы закрыть эту тему. Если вы говорите о новых контрактах, то с ними нет проблем. Проблема в том, что у Ивана Игнатьева, которого мы воспитывали семь лет и вкладывали в него душу, давали шансы, появились новые агенты, которые дали ему большие деньги. После этого он решил рассказать нам, какая у него должна быть зарплата и какие отступные. Это типичная история для российского футбола, которых было уже много и будет ещё больше, особенно в период лимита. Это нормально, но только не в футбольном клубе «Краснодар». Мы эту страницу перевернули, она нас уже не интересует. Мы думаем только о футболе и о том, как пройти дальше», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Игнатьев рассказал, почему не играет за «Краснодар». Он хочет других денег И не готов к подписанию нового контракта, который ему предлагают.