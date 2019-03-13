«Ювентус» объявил о рекордной выручке по итогам матча с «Атлетико»

«Ювентус» объявил, что получил рекордную выручку за проданные билеты на домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Как сообщает официальный «твиттер» туринской команды, за одну игру итальянский клуб заработал в общей сложности € 5,5 млн. Предыдущий рекорд «Ювентуса» был по итогам встречи с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ноябре 2018 года (€ 5 млн).

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» разгромил «Атлетико» со счётом 3:0 и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Три мяча в составе туринского клуба забил Криштиану Роналду.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.