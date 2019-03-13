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ProStar: Швец нарушает нормы долгосрочного контракта, мы наблюдаем за ситуацией

ProStar: Швец нарушает нормы долгосрочного контракта, мы наблюдаем за ситуацией
Футбол / РПЛ

Агентство ProStar прокомментировало информацию о возможном расторжении контракта с полузащитником «Ахмата» Антоном Швецем.

«Это лишь слухи. У нас с футболистом действует долгосрочный контракт, юридические и нравственные нормы которого Швец нарушает, игнорируя звонки и не отвечая на наши сообщения без объяснения причин. На данный момент мы наблюдаем за сложившейся ситуацией и продолжаем поддерживать Антона в матчах за грозненский клуб.

В своё время один наш знакомый обратился с просьбой помочь Антону, который на тот момент не имел игровой практики в дубле «Вильярреала». Мы предложили его трём клубам РПЛ. Два из них ответили отказом, и только руководство «Ахмата» пошло навстречу и пригласило Швеца на сбор в Австрию. После двух недель просмотра при нашем посредничестве Антон подписал долгосрочный контракт с грозненском клубом с ежегодным увеличением заработной платы.

На этом наша агентская работа не закончилась. По прошествии полугода мы как представители игрока представляли его сторону в переговорах по личному контракту с одним из российских топ-клубов. В итоге он был согласован и одобрен Антоном, но клубы, ведя параллельно переговоры между собой, не смогли прийти к консенсусу, после чего игрок продолжил свои успешные выступления в «Ахмате», — приводится заявление агентства на сайте телеканала «360».

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