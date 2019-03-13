«Академия футбола им. В. Понедельника» снялась с соревнований в ПФЛ

Ростовский клуб «Академия футбола им. В. Понедельника» добровольно снялся с соревнований во втором дивизионе зоны «Юг».



На адрес «Черноморца» поступило письмо из ПФЛ о том, что донская команда снялась с соревнований и матч 18-го тура между «Черноморцем» и «Академией футбола», который должен был пройти в Батайске 16 марта, не состоится.

Статья 6-я проведение матчей соревнований, пункт 6.8. регламента нынешнего сезона гласит: «Если команда, снятая (исключённая) с соревнований, провела (сыграла) половину и более матчей, то данной команде засчитываются поражения в оставшихся матчах соревнований со счётом 0:3, а командам-соперницам — победа со счётом 3:0. Таким образом, „Черноморцу“ будет присуждена техническая победа со счётом 3:0 в матче с „Академией футбола“.