Отец Куртуа: журналисты нацелились на Тибо, я не могу закрывать на это глаза

Тьерри Куртуа, отец вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа, поделился мнением об отношении журналистов к его сыну.



«Я чувствую, что все нацелены на Тибо. Это касается испанской и бельгийской прессы. Как отец, я не могу не обращать на это внимания. Вратарь всегда является главной мишенью, это часть работы. Но после матча с «Аяксом» все набросились на него из-за четвёртого гола, хотя до этого он здорово отыграл всю встречу. Одна ошибка стала причиной всего этого.



Также я наблюдаю, как СМИ публикуют личную информацию о Тибо. Я прекрасно вижу, как журналисты относятся к моему сыну. Меня это беспокоит, но, к счастью, Тибо выше этого. Он знает, что надо делать, и не сомневается в себе», — цитирует отца футболиста Football Espana со ссылкой на The Independent.

Куртуа закидали игрушечными крысами. Фаны «Атлетико» его ненавидят Считают его предателем.