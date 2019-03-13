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Мусаев: преимущество «Краснодара» в игре с «Валенсией» — это полный стадион

Мусаев: преимущество «Краснодара» в игре с «Валенсией» — это полный стадион
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией».

«То, что, мы разбирали на видео, и то, что мы увидели на игре в Испании, не сильно отличалось. Мы знали, что они быстро атакуют, моментами они активны, а потом берут паузу. Одно дело – разобрать моменты, другое дело – превратить это в жизнь. Надеюсь, завтра у нас не будет проблем ни с тем, ни с другим. Что касается физической готовности наших игроков, все здоровы.

Наше преимущество в том, что проданы все билеты, завтра будет полный стадион. Даже в последнем матче с «Оренбургом» 16 тысяч болельщиков оказали фантастическую поддержку, всё время гнали нас вперёд. Ничего не могу сказать про минусы, предстоящая игра всё покажет», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Валенсия» одолела «Краснодар» со счётом 2:1. Ответная встреча пройдёт завтра, 14 марта, в Краснодаре.

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