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Выступление группы «Ленинград» на «Ростов-Арене» может быть отменено

Фото: РИА Новости
Выступление группы «Ленинград» на «Ростов-Арене» может быть отменено
Футбол / РПЛ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что выступление группы «Ленинград» Сергея Шнурова на «Ростов-Арене» может быть отменено. По его словам, подобные мероприятия слишком пагубно сказываются на состоянии поля.

Выступление на «Ростов-Арене» запланировано на 6 сентября. Билеты уже давно в продаже, и большая их часть уже выкуплена. По словам Голубева, в ближайшее время на территории «Ростов-Арены» состоится три массовых мероприятия, в том числе и бесплатное выступление Хора Турецкого. Однако речь идёт исключительно о внешнем периметре стадиона.

«На поле мы никому выступать не разрешим. Что касается «Ленинграда», то тут надо внимательно посмотреть. Не важно, сколько там билетов уже продано», — цитирует губернатора DonNеws.

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