Жиго провёл тренировку в общей группе «Спартака» с ограничениями

Футболисты «Спартака» продолжают готовиться к воскресному домашнему матчу 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Как и накануне, сегодня, 13 марта, утром главный тренер Олег Кононов провёл теоретическое занятие, после чего команда вышла на тренировку.



Впервые после травмы в общей группе с ограничениями работал Самуэль Жиго. Об этом сообщил официальный сайт столичной команды. Напомним: в начале сентября французский защитник повредил левое колено и перенёс операцию на передней крестообразной связке.



Матч «Спартак» — «Зенит» состоится на «Открытие Арене» 17 марта, начало — в 19:00 по московскому времени. После 19 туров петербургский клуб лидирует, а красно-белые занимают четвёртое место, отставая на 8 очков.