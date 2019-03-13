Клопп — о Невилле: если тренируешь «Ливерпуль», то появляются эксперты из «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал высказывание экс-защитника «Манчестер Юнайтед», а ныне телевизионного эксперта Гари Невилла, посоветовавшего красным вылететь из Лиги чемпионов ради борьбы за титул чемпиона Англии.



«Не думаю, что другим тренерам, чьи команды выступают в Лиге чемпионов, приходится отвечать на такие вопросы. Это уникальная ситуация. Такое происходит, только если ты тренируешь «Ливерпуль», а затем появляются эксперты из «Манчестер Юнайтед». Когда мы вылетели из Кубка Англии и Кубка лиги, вы также спрашивали меня, хорошо ли это для «Ливерпуля», но мы расцениваем эту ситуацию иначе. Мы хотели пройти дальше, но не сделали этого.



Мы сфокусированы на предстоящем матче. Его будет смотреть весь мир. Неужели мы должны выйти и сыграть вполноги? Хотел бы я посмотреть, как парни, что пишут эти вопросы, реализуют свои идеи в реальной жизни, а не в студии. Меня это не злит. Просто я всё время сталкиваюсь с подобными ситуациями, и это раздражает», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Г. Невилл — «Ливерпулю»: проиграйте «Баварии» и вылетите из ЛЧ ради борьбы в АПЛ