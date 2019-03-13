Зидан провёл первую тренировку в «Реале» после возвращения

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан провёл тренировку с командой, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Занятия прошли сегодня, 13 марта. Тренировка стала первой для «сливочных» с момента возвращения французского специалиста на пост наставника.

Напомним, Зидан возглавил «Реал» в 2016 году и за два с половиной года завоевал с командой три Кубка Лиги чемпионов, а также стал чемпионом Испании. В мае прошлого года француз объявил об уходе из клуба, однако после смены двух тренеров – Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари — мадридцы вновь обратились к Зидану.



11 марта было объявлено о возвращении француза на пост главного тренера «Реала». Клуб заключил с Зиданом контракт до лета 2022 года.