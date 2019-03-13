Мостовой: не помню такой бездарной игры «Атлетико», как в матче с «Ювентусом»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал победу «Ювентуса» над мадридским «Атлетико» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Не ожидал, что «Ювентус» сможет пройти дальше, даже смирился с тем, что четвертьфинал пройдёт без Роналду. Давно не видел такой бездарной игры «Атлетико». Я допускал, что итальянцы выиграют, например, 2:1. С другой стороны, я рад, что в следующий этап вышли те, кто этого достоин.



«Ювентус» – один из претендентов на победу. Дело даже не в Роналду, мы его видим уже более 10 лет, как и Месси. Они оба всегда претендуют на все возможные награды. «Атлетико» – неприятный соперник для любой команды, а вчера мы увидели «Ювентус», который бежал, душил, прессинговал. В четвертьфинале играют только команды, которые претендуют на победу в Лиге чемпионов.



Вчера за «Ювентус» сделал хет-трик самый сильный игрок в современном футболе? Нет, для меня Месси на первом месте был, есть и будет. Когда есть два таких гениальных футболиста, надо кого-то выбирать, и я выбираю Лионеля», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.

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