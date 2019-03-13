«Валенсия» — о погоде в Краснодаре: на улице холодно…

Пресс-служба «Валенсии» в официальном клубном «твиттере» опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала погоду в Краснодаре.
Ролик «летучие мыши» сопроводили следующей подписью: «На улице холодно...»
Матч «Краснодар» – «Валенсия» состоится завтра, 14 марта, в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. Встречу обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Ли Беттс.
Первая встреча команд в 1/8 финала Лиги Европы прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии 7 марта и завершилась победой «летучих мышей» со счётом 2:1. С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».
Мусаев: преимущество «Краснодара» в игре с «Валенсией» — это полный стадион