Промес: вспоминаю, чего я достиг в «Спартаке», у меня до сих пор мурашки по коже

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес рассказал, как он оценивает этап карьеры в «Спартаке», и поведал, когда к нему возник интерес от испанского клуба.



«Незабываемые годы. Когда вспоминаю это время и чего я достиг, у меня до сих пор мурашки по коже. Я вырос как футболист и как человек, многому научился, завоевал множество трофеев. Это успешный период.

«Севилья» интересовалась мной ещё до того матча (в Лиге чемпионов — 5:1. — Прим. «Чемпионата»). Это я позже узнал. Они следили за мной лет пять, кажется. Так что интерес был давно, просто не было подходящего момента. В том матче Лиги чемпионов я только подтвердил, что представляю интерес для «Севильи». Для меня как раз пришло время отправиться в Европу на новые приключения, а «Севилья» была тут как тут. Мне польстил её интерес. Мне здесь очень нравится.

Невероятно, как болельщики переживают на матчах. В России фаны тоже болеют с большим энтузиазмом, просто по-другому. Российские болельщики очень преданные. В «Севилье» другая культура, это тёплое чувство. Здесь приятно играть», — цитирует Промеса пресс-служба УЕФА.