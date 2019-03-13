Игнатьев: мы не вещи, которыми «Краснодару» можно просто распоряжаться

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев ответил на заявление главного тренера команды Мурада Мусаева. Специалист ранее сказал, что клуб вложил в форварда душу, а тот в ответ выдвинул требования по зарплате.



«Безусловно, «Краснодар» вложил в нас душу, но мы тоже полностью отдавались на тренировках, прошли не самый лёгкий путь. То, что мы приехали из каких-то маленьких городков, не значит, что мы не имеем каких-то своих прав. С нами нельзя поступать как со своими подчинёнными. Мы имеем право высказывать мнения, ведь мы не вещи, которыми можно просто распоряжаться.



Тут получается двоякая ситуация: того, что они нас вырастили и вложили в нас душу, никто не отрицает. Мы все за это благодарны! Мы тоже отдавали свою душу в каждой тренировке, в каждой игре. Было много непонятных ситуаций, но на поле мы отдавали себя полностью», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Игнатьев отвечает Мусаеву. А ещё рассказывает про машину и 10 млн от агентов Прямая речь главного виновника «жары» в «Краснодаре».