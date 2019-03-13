Дортмундская «Боруссия» определила две главные трансферные цели на лето

Руководство дортмундской «Боруссии» определилось с главными целями на летнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.



По информации издания, в короткий список «шмелей» вошли два футболиста – нападающий «Байера» Юлиан Брандт и защитник «Герты» Никлас Штарк. Ситуацию для дортмундцев облегчает тот факт, что в контрактах обоих игроков прописана одинаковая и невысокая сумма отступных – € 25 млн. Действующее соглашение Брандта рассчитано до лета 2021 года, Штарка – до 2022 года.



В нынешнем сезоне 22-летний Брандт принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 4 гола и 9 результативных передач. В свою очередь 23-летний Штарк провёл 18 встреч в чемпионате, отметился 1 голом и получил 2 жёлтые карточки.

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