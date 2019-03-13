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Гиггз — о Бэйле: игроки в больших клубах должны уметь принимать критику

Гиггз — о Бэйле: игроки в больших клубах должны уметь принимать критику
Футбол / Испания

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился мыслями о критике в адрес нападающего национальной команды Гарета Бэйла, выступающего за мадридский «Реал».

«Когда играешь в большом клубе, ты должен уметь принимать критику – неважно, справедливая она или нет. Гарет выиграл Лигу чемпионов четыре раза, но для него не всегда всё было гладко. В последнем финале он не вышел в стартовом составе.

С другой стороны, иногда критика может сделать футболиста сильнее. Когда команда терпит несколько поражений подряд, её становится больше – особенно это касается «Реала». Мне кажется, сейчас Гарет принимает критику, вне зависимости от того, что он делал раньше. Игроки должны уметь справляться с этим», — цитирует Гиггза Mirror.

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