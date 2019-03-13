«Бавария» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся 13 марта в 23:00

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. В роли его ассистентов выступят Лоренцо Манганелли и Фабиано Прети. Резервный рефери – Марко Ди Белло.



Напомним, первый матч, который состоялся 19 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершился со счётом 0:0.



На групповом этапе Лиги чемпионов «Бавария» выступала в группе E с амстердамским «Аяксом», «Бенфикой» и афинским АЕКом. «Ливерпуль» соперничал с «ПСЖ», «Наполи» и «Црвеной Звездой» в группе С.