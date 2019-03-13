Азмун: иранский Месси? Где Лионель, а где я?

Форвард «Зенита» Сердар Азмун признался, что не помнит, почему его начали на родине называть иранским Месси. Также нападающий заявил, что не считает подобные сравнения справедливыми.

«Не помню, откуда взялось прозвище иранский Месси. Где он, а где я? Тем более что мы играем по-разному. Даже если захочу играть как он, то у меня это не получится.

В родном городе меня знают с детства. Там ко мне относятся поспокойнее. В других городах ко мне подходят люди. Но я отношусь к этому спокойно. В этом не вижу ничего плохого, наоборот, приятно», — сказал Азмун в интервью клубной пресс-службе «Зенита».

После перехода в «Зенит» Азмун забил пять мячей в пяти встречах. И, таким образом, он повторил клубный рекорд «скорострельности», установленный в 1960 году Анатолием Курчавенковым и повторенный в 2016 году бразильским полузащитником Жулиано, которые в 5 стартовых играх также забили по 5 мячей.