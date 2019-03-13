Саутгейт: уверен, что Райс готов к игре за сборную Англии на все 100 процентов

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса.

Напомним, Райс был вызван в расположение команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Чехией и Черногорией. Ранее ФИФА разрешила хавбеку играть за сборную Англии, несмотря на то что Райс уже успел принять участие в трёх играх за взрослую национальную команду Ирландии.



«Мы наблюдали за игрой Райса. Уверен, что он готов к игре за сборную Англии на все 100 процентов. Да, его историю активно освещали в прессе, но мы дали понять игроку, что у него есть будущее в команде. Безусловно, это не значит, что Деклан будет вызываться в сборную автоматически», — приводит слова Саутгейта BBC.