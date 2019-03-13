Азмун: Дзюба был одним из первых, кто поздравил с переходом в «Зенит»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун рассказал, когда получил предложение о переходе в питерский клуб. Также иранский нападающий признался, что форвард «Зенита» Артём Дзюба был одним из первых, кто поздравил его с трансфером.

«Предложение о переходе в «Зенит» пришло по ходу Кубка Азии. Я был очень рад этому предложению. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, мне было приятно, что мной заинтересовался такой клуб.

Конечно, рассказал Бердыеву, что собираюсь уходить. У нас сохранились прекрасные отношения. Но и Семак очень хороший тренер, молодой, умный и перспективный. Плохой тренер не сумел бы добиться таких успехов с «Уфой», да и не сумел бы удерживать лидерство.

Общий язык с Дзюбой? Хорошие взаимоотношения сложились, ещё когда играли за «Ростов». Затем поддерживали связь с ним. Артём — очень дружелюбный парень, он был одним из первых, кто написал мне после перехода в «Зенит», — сказал Азмун в интервью клубной пресс-службе «Зенита».