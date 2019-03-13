Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Енисей». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полуяхтов: Божович относится с уважением к игрокам, за него хочется биться

Полуяхтов: Божович относится с уважением к игрокам, за него хочется биться
Футбол / РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Владимир Полуяхтов поделился впечатлениями от работы с главным тренером самарской команды Миодрагом Божовичем.

«Три главных качества Божовича — харизма, профессионализм и уважение. Первым я должен был назвать уважение, потому что он всегда с уважением относился к игрокам. Все, кто с ним работал, всегда ответят так же. Хочется за этого тренера биться, отдаваться полностью на поле.

Когда я получил травму, мы встретились с тренером, и он сказал: „Вова, не переживай, всё будет хорошо. У меня была такая же травма. Спокойно восстанавливайся“. Меня это воодушевило. Его слова придали уверенности, это для меня очень важно», — сказал Полуяхтов в интервью клубной пресс-службе.

Шейдаев: моё преображение связано с приходом Божовича в «Крылья Советов»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент