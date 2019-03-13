Полуяхтов: если «Крылья» выдержат натиск «Анжи» в первые минуты, одержат победу

Защитник «Крыльев Советов» Владимир Полуяхтов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи». Встреча команд состоится 15 марта в Каспийске.



«Это определённо будет тяжёлый матч, потому что болельщики обязательно погонят „Анжи“ вперёд. В этой ситуации нам нельзя делать ни шагу назад. Если мы выдержим натиск соперника в первые 10 минут, сможем одержать победу.



У «Анжи» специфические болельщики. Там не любят равнодушных. Если ты боец, тебя приветствуют, но если болельщики видят, что команда подсела, они тоже успокаиваются. тут ты можешь показать свои лучшие качества. Что касается самой команды, то «Анжи» вовсе не слабая команда. По уровню Премьер-лиги там много сильных ребят. Это не проходной матч», — сказал Полуяхтов в интервью клубной пресс-службе.

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