РФС и РПЛ проинформированы о дате концерта «Ленинграда» на «Ростов Арене»

Управляющая компания «Ростов Арены» уведомила Российский футбольный союз (РФС) и Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) о дате проведения концерта группы «Ленинград» на «Ростов Арене».

«В соответствии с законодательством Российской Федерации ФГУП «Спорт-Ин» согласовал договор о проведении концертов группы «Ленинград» с Министерством спорта России и Росимуществом. Одновременно были направлены письма в РФС и РФПЛ с уведомлением о дате проведения концерта и предложением учесть это при составлении календаря на сезон 2019-2020 годов», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину в пресс-службе «Спорт-Ин».

Следующий матч на «Ростов Арене» должен состояться 30 марта. В рамках 21-го тура РПЛ «Ростов» будет принимать «Урал».