Цорк: даже самый большой клуб мира не сможет сейчас позволить себе покупку Санчо

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк отметил, что клуб не планирует в ближайшее время выставлять на трансфер полузащитника команды Джейдона Санчо.



«Я далёк от того, чтобы назначать цену Санчо, но я могу сказать, что даже самый большой клуб в мире не сможет сейчас позволить себе приобрести этого игрока. Санчо будет выступать в дортмундской „Боруссии“ в следующем сезоне, мы планируем будущее команды вместе с ним», — приводит слова Цорка Sport Bild.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» заинтересованы в услугах 18-летнего английского футболиста.



Санчо перешёл в дортмундскую «Боруссию» в 2017 году. В нынешнем сезоне английский полузащитник принял участие в 25 матчах Бундеслиги, забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.

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