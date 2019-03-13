Б. Силва: игроки «Манчестер Сити» попробуют доказать, что Гвардиола ошибался

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва отметил, что английская команда попытается опровергнуть слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, который ранее сравнил игроков «Манчестер Сити» с подростками на фоне больших европейских клубов.



«Конечно, мы попробует доказать, что Гвардиола был не прав. Мы знаем, что Лига чемпионом — сложное соревнование, особый турнир с лучшими командами Европы, но мы, игроки, попытаемся доказать, что тренер ошибается.



Оба матча с „Шальке-04“ не были такими простыми, как могло показаться. Но победа в ответном матче со счётом 7:0 — это очень хорошо для „Манчестер Сити“. Это важно для укрепления нашей уверенности в своих силах», — приводит слова Силвы Sky Sports.

Гвардиола: «Манчестер Сити» — подросток в Лиге чемпионов