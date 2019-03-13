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«Эмполи» уволил Якини, на пост тренера вернётся Андреаццоли, уволенный в ноябре

«Эмполи» уволил Якини, на пост тренера вернётся Андреаццоли, уволенный в ноябре
Футбол / Италия

Джузеппе Якини был отправлен в отставку с постав главного тренера итальянского клуба «Эмполи». 54-летний специалист возглавил команду в ноябре после того, как клуб уволил Аурелио Андреаццоли. Однако выправить ситуацию в итальянской Серии А Якини так и не смог. Теперь «Эмполи» вернёт на пост главного тренера Андреаццоли, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

«Эмполи» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Клуб набрал 22 очка в 27 турах. «Эмполи» располагается всего в одном очке от зоны вылета. В трёх последних матчах «Эмполи» набрал лишь одно очко. Следующим соперником клуба станет «Фрозиноне», с которым «Эмполи» сыграет в 28-м туре Серии А. Эта встреча состоится 17 марта.

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