Черышев: пока ещё не пришёл момент играть в России

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев признался, что пока не планирует продолжать карьеру в клубах Российской Премьер-Лиги и чувствует себя комфортно в Испании.



«Думаю, пока ещё не пришёл момент играть в России. Чувствую, что у меня есть силы прогрессировать в сильных чемпионатах. Мне комфортно в Испании, и я думаю, что это один из сильнейших чемпионатов», — сказал Черышев в интервью Евгению Савину, размещённом на канале «КраСава» в YouTube.



Черышев выступает в составе «Валенсии» с 2018 года. Права на российского игрока принадлежат «Вильярреалу». В нынешнем сезоне Черышев сыграл в 21 матче чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2012 года полузащитник выступает за национальную команду России.