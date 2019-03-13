Марадона: аргентинцы любят Месси, но Роналду — настоящий зверь и волшебник!

Бывший тренер сборной Аргентины и легендарный форвард Диего Марадона прокомментировал игру форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0). Португалец в этом матче оформил хет-трик, а «Ювентус» вышел в четвертьфинал.

«Существуют такие игроки, к которым прикоснулись волшебной палочкой. Мы, аргентинцы, любим Лионеля Месси. Мы гордимся тем, что он выбрал Аргентину, а не Испанию. Но Роналду — настоящий зверь! Его мощь просто поражает. А теперь он ещё и волшебник. Криштиану сказал, что забьёт три мяча, в итоге он так и сделал», — цитирует Марадону Marca.

«Атлетико» одержал победу в первом матче с «Ювентусом» со счётом 2:0. В ответной встрече Роналду забил два мяча головой, а точку поставил точным ударом с пенальти на 86-й минуте.