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Кальеха: «Вильярреалу» нужно забивать в матче с «Зенитом»

Кальеха: «Вильярреалу» нужно забивать в матче с «Зенитом»
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Ревилья Кальеха поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Зенитом», который состоится завтра, 14 марта. Первая встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой испанского клуба со счётом 3:1.

«В таких матчах многое зависит от быстрого гола. Быстрый гол всегда добавляет уверенности и позитива, но главное — итоговый счёт. Нам нужно забивать, и, конечно, мы будем играть активно.

Мы играем без давления. Лига чемпионов — главный турнир, у всех свои цели в чемпионате. Но есть и Лига Европы, где тоже все стараются побеждать. Главный матч — завтра. Если говорить глобально, то путёвка в Лигу чемпионов — то, к чему мы должны стремиться», — передаёт слова Кальехи корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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