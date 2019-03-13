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«Манчестер Сити» продлил контракт с Б. Силвой до 2025 года

«Манчестер Сити» продлил контракт с Б. Силвой до 2025 года
Футбол / Англия

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Бернарду Силвой. Новое соглашение 24-летнего хавбека с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Напомним, португалец выступает за «горожан» с 2017 года.

«Для меня большая честь заключить новый контракт с „Манчестер Сити“. Этот клуб предоставляет игроку всё, что необходимо для реализации амбиций. Хочу быть только здесь.

Как только узнал, что „Манчестер Сити“ хочет, чтобы я остался, решил согласиться на новый контракт. Я люблю клуб, главного тренера, игроков и болельщиков. Игровой стиль команды мне нравится, я полон решимости выиграть больше трофеев. „Манчестер Сити“ даёт мне шанс сделать это», — отметил Силва.

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