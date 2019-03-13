Зотов: отказаться от предложенного «Краснодаром» договора было правом Игнатьева

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал ситуацию с форвардом «Краснодара» Иваном Игнатьевым, который был переведён во вторую команду за отказ подписывать новый контракт с клубом.



«На данный момент трудовые права Ивана никак не нарушаются. Одно дело, если бы клуб ему не платил зарплату или применял к нему дискриминационные действия. Но на данный момент это просто конфликтная ситуация. Из интервью Ивана я понял, что он пока не против такого развития событий, как выступление за «Краснодар-2», да и в принципе открыт для переговоров с «Краснодаром». Я бы не стал нагнетать, надеюсь, всё разрешится цивилизованно. Отказаться от предложенного договора было его правом. Конечно, если его права будут нарушены, профсоюз поможет Ивану», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Игнатьев: готов вернуться к диалогу с «Краснодаром»