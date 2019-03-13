Семак: тренеру всегда нужно время для подготовки, а у нас через два дня матч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом», который состоится завтра, 14 марта. Первая встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу испанского клуба.

«Стереотип, что команда при одной игре в неделю имеет больше шансов победить? Всё зависит от множества факторов — и от скамейки, и от готовности игроков. Тренеру всегда хочется иметь время для подготовки. Времени всегда не хватает. У нас через два дня после выезда матч в чемпионате России. Но таковы условия.

Футболисты, конечно, скажут, что им лучше играть, чем тренироваться. У меня свой ответ — тренерам приходится учитывать больше вещей», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.