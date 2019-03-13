Сарри: газон на стадионе в Киеве — это катастрофа, играть здесь опасно

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо». Первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу лондонской команды.



«Будет очень сложный матч, потому что мы можем недооценить соперника. Хорошо знаю, как опасно „Динамо“. Видел другие матчи этой команды в Лиге Европы, и они показывали очень хороший футбол. Мы должны быть нацелены на победу.



Газон на стадионе в Киеве — это катастрофа. Поле оставляет желать лучшего, играть здесь действительно опасно. Будет сложно показать хороший футбол. Также боюсь, что игроки могут получить травмы. Но мы должны принять ситуацию и играть. Другого выхода нет», — приводит слова Сарри официальный сайт «Челси».